Waze Wetu, ou comment empêcher les vieux de sombrer

Depuis un quart de siècle, Bukavu, la cité-jardin édifiée par les colons amoureux du lac Kivu est flagellée par la violence, envahie par les réfugiés venus du Rwanda en 1994 et surtout débordée par les déplacés venus de l’intérieur de la province. Leur exode est provoqué par l’accaparement des terres, la surpopulation, et surtout par la terreur infligée aux populations par les groupes armés de toutes obédiences. La population de la ville a triplé et plus d’un million et demi d’habitants s’entassent désormais sur des collines de terre rouge ; les derniers arbres ont été coupés et, en même temps que les incendies, les éboulements se multiplient, où l’on voit des baraques en bois rouler vers les ravins dans un bruit de planches disjointes…