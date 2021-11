Indice de la démocratie

Pas simple d’essayer de représenter le niveau de respect de la démocratie : tant de facteurs entrent en jeu. La carte établie par l’Economist Intelligence Unit, lié à l’hebdomadaire britannique pro-business The Economist, donne une indication de la situation. Elle se base sur un Indice de démocratie qui évalue chaque Etat d’après 60 critères regroupés en cinq catégories : processus électoral et pluralisme, libertés civiles, fonctionnement du gouvernement, participation politique et culture politique. La notation, établie à partir d’évaluations d’experts et d’enquêtes d’opinion, se fait sur une échelle allant de 0 à 10, les pays étant classés selon quatre types de régimes : démocratie, démocraties imparfaites, hybride ou autoritaire.