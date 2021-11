Terrible accident lors de Genk-West Ham: un supporter perd un doigt en célébrant un but

Une scène dramatique s’est jouée dans les tribunes lors du partage entre Genk et West Ham.

Dans un match de football, il arrive parfois que des moments de joie en tribunes se transforment malheureusement en drame. C’est ce qui est arrivé ce jeudi au Racing Genk. Juste après le deuxième pion anglais, inscrit par Saïd Benrahma, les supporters des Hammers sont devenus complètement fous. Dans cette euphorie, l’un d’eux a voulu s’accrocher à la grille séparant les gradins de la pelouse. Ce qu’il a vite regretté…

En effet, dans ce geste, le malheureux supporter a eu un doigt sectionné. Sur des vidéos postées par des supporters anglais (à voir ICI), on peut voir le bout de doigt au sol, devant la grille. Et, pendant que des spectateurs appelaient à l’aide et réclamaient de la glace, un steward n’a pas hésité à attraper le morceau de chair pour le déposer sur une barrière métallique. Le malheureux spectateur a ensuite été pris en charge par les secours, sans que l’on sache si une greffe a été possible…