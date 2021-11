Etats-Unis: quand les citoyens prennent les armes, «parce que c’est mon droit»

Tueries de masse, pillages, prise d’assaut du Capitole : les citoyens américains ne croient plus que l’État soit en mesure de les protéger. 46 % des Américains pensent que leur pays est au bord de la guerre civile. Ils sont de plus en plus nombreux à vouloir apprendre à se défendre… Contre leurs propres compatriotes.

