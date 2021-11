Edward Still avant Union-Charleroi: «C’est le plus beau collectif du championnat»

Fort de ses trois derniers succès en championnat, le Sporting de Charleroi se déplacera à l’Union avec le plein de confiance ce samedi soir. Face au « plus beau collectif du championnat », selon ses mots, Edward Still sait qu’il s’agira de sortir une grosse prestation pour ramener quelque chose du parc Duden. « L’Union a parfaitement enchaîné entre son titre et la montée en Pro League. C’est avant tout une réussite au niveau du collectif. L’animation mise en place a mis en valeur certaines individualités. L’Union dispose d’un collectif complet. Et les Unionistes maîtrisent leurs forces et leurs faiblesses, ce qui est un point très important. Ce qu'ils ont montré jusqu’à présent, c'est le signe qu'ils ne vont pas s'écrouler par la suite », pointe l’entraîneur carolo.

Si les Bruxellois connaissent leurs forces et leurs faiblesses, les Carolos les ont forcément étudiées aussi cette semaine. « On s’est attelé à comprendre pourquoi l’Union était si forte. On a identifié les scénarios possibles de match. Mais on a eu une bonne semaine, on est prêt. Mentalement, on continue de construire. Physiquement, on est fort, la fin de match contre Eupen l'a prouvé car on avait du jus dans les dernières minutes. Il faudra toutefois encore être plus fort ce samedi. Les trois victoires d'affilées appartiennent déjà au passé. La vérité se situe seulement ce samedi. »