Pierre-Yves Dermagne: défendre ses idées mais, «sans casser la vaisselle»

Le vice-Premier ministre socialiste a un rôle inconfortable au sein du gouvernement De Croo. Ministre du Travail et de l’Economie, il tente de concilier sens du compromis et idées de gauche.

Il ne faut pas longtemps pour se rendre compte du lien qui unit Rochefort, qui porte toujours les stigmates des débordements de la Lomme de cet été, et le ministre du Travail et de l’Economie, Pierre-Yves Dermagne. Le choix du lieu de la rencontre n’est sans doute pas anodin. Aux confins de l’Ardenne et de la Famenne, le socialiste est chez lui. Le bureau d’avocat de son père, Jean-Marie, figure locale qui tenait assemblée tous les week-ends autour de magistrats, journalistes, hommes politiques comme Jacky Morael ou Philippe Defeyt, a pignon sur rue. « Mes parents m’ont laissé un capital culturel important. Mon rapport au verbe, à l’écrit et à l’oralité constitue un héritage immédiat. » La maison communale, qu’il pensait occuper six ans suite à son succès aux communales de 2018 avant que ses nominations ministérielles successives ne lui confèrent le titre de bourgmestre empêché, trône fièrement en plein centre. A un jet de pierre, il y a Jemelle, bastion de sa grand-mère, où se dresse encore l’école de sa jeunesse.