Kanye West victime d’une mauvaise expérience avec la police belge: «J’ai cru que c’était la fin»

« Il y a trois semaines, un policier a pointé son arme sur moi », raconte Kanye West dans son récit. « Je me promenais en Belgique et j’avais mon masque noir, qui couvrait tout mon visage. Soudain, un policier s’est approché de moi avec son arme dans les mains. »

Le premier commissaire Johan Wonnink de la zone de police Minos a confirmé l’incident : « Je me souviens de ce 5 septembre comme d’hier. C’était un dimanche chaud et estival. Nous avons reçu un appel indiquant que deux hommes masqués se promenaient dans le complexe de l’écluse, et comme pour chaque appel, nous avons envoyé quelqu’un sur place. Notre maître-chien a trouvé les deux hommes et leur a ordonné d’enlever leurs masques. »

Cependant, le rappel n’a obtenu aucune réponse, après quoi le maître-chien a sorti son arme : « L’arme n’était pas dirigée directement vers les hommes, mais vers le sol. Plus tard, il s’est avéré qu’il s’agissait d’une erreur de communication : Kanye West ne parle manifestement pas le néerlandais. Notre collègue n’avait pas non plus entendu parler de lui et ne l’a donc pas reconnu. Même pas quand Kanye West a enlevé son masque et dit son nom. Ce n’est que lorsque le nom de ’Kardashian’ (la star de téléréalité Kim Kardashian est l’ex-femme du rappeur, ndlr) est apparu que le franc est tombé et que l’incident a été résolu. »