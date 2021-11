Des règles encadrent l’accès à la forêt, des propriétaires privés agacés

Avec la crise sanitaire qui a donné des ailes aux confinés devenus promeneurs, parfois peu habitués aux us et coutumes en forêt, la situation sur le terrain est en certains endroits devenue tendue, notamment dans des espaces forestiers privés.

Avec une irrésistible envie de prendre l’air, envie qui n’a fait que grandir de façon exponentielle depuis mars 2020 et la crise du covid, la forêt est devenue un beau terrain de balades et de délassement. Trop ? Certains propriétaires ruraux estiment en tout cas qu’il y a sur-fréquentation, que de nouveaux randonneurs, vététistes, cavaliers ont découvert l’attrait de la forêt sans en connaître les règles et que trop de promeneurs s’approprient cet espace forestier et manquent de respect. Certains se défoulent même dans des propriétés privées comme dans n’importe quel parc ou jardin, estimant à tort que tout espace forestier est un lieu public.