«La casa de Babel», la chronique européenne du «Soir»: ici, le partage de la monnaie a précédé celui de l’argent

Deux fois par mois, retrouvez la chronique européenne du « Soir » proposée par Elodie Lamer. L’UE, c’est 27 chaises à table, 27 réalités, autant d’intérêts particuliers et d’ambitions pour la maison commune. Un vivier idéal pour les malentendus. Et une bonne raison de les relativiser.

Au prochain rendez-vous à la banque, on pourrait bien être tenté de dérouler une stratégie intitulée « Joue-la comme Amsterdam ». A la surprise générale, plus tôt cette semaine, le monde apprenait en effet que les Pays-Bas voulaient exclure certains investissements (verts) du calcul de leur déficit public. En pratique ? On pourrait dire que comme l’achat de ce vélo vous permet de verdir votre mobilité, il ne devrait pas être comptabilisé comme une dépense vous mettant dans le rouge.

Quoi qu’il en soit, ce développement néerlandais a fait augurer aux plus optimistes un vent nouveau alors que lundi, les ministres des Finances européens se retrouvent à Bruxelles pour discuter notamment de la révision de leurs règles budgétaires. Soit le carcan qu’ils ont fixé dans le Pacte de stabilité et de croissance : ne pas laisser filer le déficit public au-delà de 3 % du PIB (la richesse annuelle) et la dette de 60 % de ce même PIB.