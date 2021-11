Chili: une vie politique intense et conflictuelle

Si, au Nicaragua, la protestation sociale du printemps 2018 a été écrasée sous l’autoritarisme, la situation est très différente au Chili. Là, c’est à l’automne 2019 que des millions de citoyens ont envahi l’espace public pour clamer leur rejet d’un système inégalitaire hérité de la dictature de Pinochet, où les services qui devraient être publics sont privatisés, où la droite dure conserve un droit de veto politique.

Face à cette marée humaine, le pouvoir du président conservateur Piñera a vacillé, et un accord a été trouvé sur la création d’une Convention constituante, démocratiquement élue, qui a commencé le 4 juillet dernier à rédiger une nouvelle Constitution, plus inclusive. C’est dans ce contexte de rupture et de changement de cycle politique qu’auront lieu, ce 21 novembre, des élections présidentielle, législatives et régionales.