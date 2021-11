Luigi Pieroni inquiet pour Seraing: «Il est temps de tirer la sonnette d’alarme»

Quel est votre rôle à l’académie de La Gantoise que vous avez rejoint cet été ?

Emilio Ferrera m’a proposé de le rejoindre à Gand, je n’ai pas hésité car non seulement cela rencontrait mon souhait de retrouver une structure pro mais en plus je pouvais continuer à travailler avec lui. Il faut en effet savoir que j’entraîne toujours au sein de son académie, à Asse et Alost… Emilio a rejoint Gand afin de superviser les catégories U16, U18 et U21. Il applique la même méthode que celle qu’il pratiquait avec les pros à Seraing. Moi, j’entraîne les U16.

La Gantoise entend mettre les moyens dans son école des jeunes. Est-ce que vous le ressentez également ?