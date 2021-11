Jordi Condom préface Seraing-Gand: «Nous avons la rage»

La tâche ne sera cependant pas aisée dimanche face à Gand. « C’est le moment de relever la tête, il n’y a pas de place pour le doute », claque Marius Mouandilmadji. « Nous avons la rage après ces trois derniers revers. Nous travaillons mais les résultats ne suivent pas. C’est agaçant. Il faut impérativement donner plus pour revenir à notre meilleur. » Les propos de l’attaquant trouvent d’ailleurs échos chez son entraîneur, Jordi Condom : « Pour nous imposer, contre n’importe quelle équipe de la série, Seraing doit être à son meilleur niveau. » Seraing devra aussi et surtout trouver une certaine sérénité défensivement. « Il y a des moments où nous ne sommes pas attentifs et nous le payons », analyse Ibrahima Cissé. « Nous nous donnons à fond, mais l’expérience fait défaut. » C’est justement lui, le plus capé en D1, qui doit insuffler un peu de cette expérience. « Je sais que je dois apporter de la sérénité, rassurer, aider les autres en communiquant plus. Ce n’est pas dans ma nature, mais je tente de le faire. Cette défaite au Beerschot nous trotte dans la tête, mais il ne faut pas dramatiser non plus. Place à Gand. Nous nous donnerons à fond et ce ne sera pas facile pour notre adversaire de nous battre ! »