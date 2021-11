En Amérique latine, les hauts et bas d’une démocratie malmenée

Ce dimanche, des élections générales auront lieu au Nicaragua, mais le président Daniel Ortega, qui avait jadis mené la révolution sandiniste contre la dictature de Somoza, les a transformées en une coquille vide de sens. Deux semaines plus tard, ce sont les Chiliens qui éliront leur prochain président. Et là, plus de 30 ans après le départ du général Pinochet, on assiste, dans un contexte qui reste compliqué, à une vigoureuse empoignade entre un jeune candidat de gauche et un représentant de l’extrême droite.

Des situations fortement contrastées : une bonne occasion donc pour s’interroger sur l’état de la démocratie en Amérique latine.