Bruxelles: plusieurs interruptions sur le réseau de la Stib

La distance entre ces deux arrêts est à parcourir à pied, ou avec le bus 86.

Du 30 octobre au 7 novembre, en raison de travaux entre les stations Gare du Midi et Albert : les trams 3 sont remplacés par des T-bus entre Gare du Midi et Churchill, les trams 4 et 51 sont remplacés par des T-bus entre Gare du Midi et Vanderkindere, les bus 37 et 70 sont prolongés depuis Albert jusqu’à Porte de Hal.

