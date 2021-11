Bourse de Bruxelles - Le BEL 20 a terminé la semaine sous les 4.400 points

Les immobilières voyaient Aedifica (116,30) et Cofinimmo (142,70) reperdre 0,85 et 1,04 pc, WDP (40,18) reculant de 0,89 pc. Aperam (49,88) et Umicore (50,02) valaient 1,42 et 1,07 pc de moins que jeudi, Elia (101,10) et Sofina (395,00) perdant 0,88 et 1,10 pc. Proximus (16,51) avait viré de 1,41 pc à la hausse tandis que Telenet (31,64) ramenait sa perte à 0,06 pc, Orange Belgium (19,50) s'appréciant par ailleurs de 1,35 pc alors que Bpost (7,97) reperdait 0,44 pc.

Hors BEL 20, un important contrat faisait bondir CFE (99,00) de 10,1 pc alors que Euronav (8,61) et Exmar (4,53) perdaient 4 et 0,3 pc. Kinepolis (57,45) était repartie de 2 pc à la hausse, rejoignant Econocom (3,87) et Deceuninck (3,70) qui gagnaient 3,2 et 3,3 pc, Recticel (16,16) remontant de 1,6 pc. D'Ieteren (153,00) et Bekaert (38,82) étaient positives de 1,2 et 1,4 pc, Ontex (8,15) récupérant 1,9 pc. MDxHealth (1,05) ne regagnait finalement plus rien après sa chute de 10,2 pc de la veille, Oxurion (2,30) remontant de 3,1 pc alors que Nyxoah (20,25) et Hyloris (16,30) reperdaient 3,1 et 2,7 pc, Sequana Medical (7,88) et Bone Therapeutics (1,16) chutant de 6 et 3 pc.