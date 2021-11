ATP Paris: Novak Djokovic domine Taylor Fritz et file en demi-finale

Exempté de premier tour, Djokovic avait bénéficié la veille du forfait de Gaël Monfils et ne disputait donc vendredi que son deuxième match depuis sa défaite en finale de l’US Open face à Daniil Medvedev, son dauphin au classement mondial.

Le Serbe et le Russe pourraient de nouveau se retrouver en finale, dimanche à Bercy. D’ici-là Medvedev doit encore se qualifier pour les demies en affrontant à partir de 19h30 le Français Hugo Gaston (ATP 103). Le dernier quart de finale mettra aux prises le Norvégien Casper Ruud, 8e mondial et tête de série N.6, à l’Allemand Alexander Zverev, N.4 mondial et tête de série N.4.