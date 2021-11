Ces Diables rouges qui doivent emmener la Belgique au Qatar

Plus qu’un point, un tout petit point dans un groupe de qualification admettons-le plutôt faiblard, et les Diables pourront valider leur e-ticket, direction Doha dans un an déjà (le Mondial qatari aura lieu du 21 novembre au 18 décembre 2022, pour rappel). Un mois après le double échec de la Nations League (défaites frustrantes contre la France puis face à l’Italie), riche d’enseignements que Roberto Martinez n’a pas manqué d’extraire de prestations parcellaires, contrastées, l’équipe nationale se doit de refermer le diptyque qualificatif par des victoires abouties, samedi prochain (13/11) contre l’Estonie (105e nation mondiale) puis trois jours plus tard (16/11) à Cardiff, face à ces Dragons gallois dont on se méfie toujours, vaguement, de la puissance de feu.