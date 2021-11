France, Allemagne...: comment le virus progresse dans les pays voisins (infographie)

La Belgique, l’Allemagne et les Pays-Bas connaissent une hausse assez importante des patients traités aux soins intensifs, mais également du nombre de décès.

Entre le 26 octobre et le 1er novembre, une moyenne de 6.928 personnes ont été contaminées chaque jour par le covid-19. Il s’agit d’une hausse de 13 % par rapport à la semaine précédente.

En Belgique, entre le 29 octobre et le 4 novembre, près de 172 (171,9) admissions quotidiennes à l’hôpital de patients atteints du coronavirus ont été enregistrées, en augmentation de 33 % par rapport à la période de référence précédente, selon les chiffres de l’Institut de santé publique Sciensano publiés vendredi. Au total, 1.899 personnes infectées sont hospitalisées (+34 %), dont 364 traitées en soins intensifs (+42 %).

Durant la même période, plus de 21 personnes (21,4) sont décédées par jour en moyenne des suites du virus, en augmentation de 38 % par rapport à la période de sept jours précédente. Le bilan s’élève désormais à 26.105 décès depuis le début de la pandémie en Belgique.

Quelque 81.000 tests en moyenne ont par ailleurs été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 9,8 %.

Le taux de reproduction du virus atteint lui 1,20.

Le taux de vaccination des adultes (au moins une dose) s’établit par ailleurs à 88 %.

Allemagne

Les ministres de la santé des 16 États allemands ont convenu vendredi de renforcer les tests dans les établissements de soins résidentiels. Les visiteurs devraient également être davantage testés.

« Si nous prenons trop de temps maintenant, nous finirons par reconfiner comme l’année dernière », a déclaré le Premier ministre de Saxe, Michael Kretschmer, à la station de radio Deutschlandfunk. Vendredi, l’Allemagne a signalé un nombre record d’infections pour le deuxième jour consécutif. En 24 heures, 37.120 nouveaux cas ont été signalés aux autorités sanitaires.

Jens Spahn a déclaré que la campagne de vaccination était en train de s’intensifier. Tous les Allemands peuvent recevoir une troisième dose. Cette mesure est rendue possible, entre autres, par la mise en place de bus de vaccination. Il a également qualifié la situation de préoccupante et a appelé à une action immédiate pour stopper cette nouvelle vague.

France

Emmanuel Macron s’adressera aux Français « très prochainement » pour faire le point sur l’épidémie de Covid-19, en phase de reprise, la relance économique et les réformes, a annoncé vendredi le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal.

La France a entièrement vacciné les trois quarts de sa population contre le coronavirus, selon les chiffres officiels publiés mercredi.

Cependant, malgré le nombre élevé de personnes ayant reçu une double injection, un malaise persiste au sujet des groupes plus âgés et plus susceptibles de tomber malade en cas d’infection.