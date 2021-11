Codjia, Millaci, Venken: un album sensible et joyeux

Trois grands du jazz européen : le guitariste français Manu Codjia, le batteur belge Lieven Venken et le contrebassiste Giuseppe Millaci, Italien de Belgique, pilier de la scène jazz bruxelloise et fondateur du label Hypnote. Ces trois-là se sont bien rencontrés. Millaci est un contrebassiste délicat et pertinent, Venken un batteur allègre et toujours juste, et Codjia un guitariste surdoué, passant de la légèreté à la gravité, des ballades douces aux riffs électriques rageurs. Neuf pistes sur cet album. Deux reprises (d’Earl Zindars et de Guy Wood), quatre compositions de l’un ou l’autre membre du trio et trois « Phases », produits d’improvisations collectives. L’ensemble est excitant. Codjia ne cesse d’explorer des pistes qui transcendent le jazz et le rock sur le superbe tapis rythmique tissé par Venken et Millaci. Sa guitare tantôt s’étire en sons évanescents, tantôt s’enflamme jusqu’à l’incandescence. L’album est sensible, joyeux, terriblement vivant, alors qu’il a été enregistré, à Namur, en ces temps de pandémie. Mais les artistes sont là pour dépasser les difficultés du moment et nous offrir une autre vision du monde.

Hypnote