Bright Brussels: voici tout ce qui est prévu pour la dernière soirée, ce samedi

La 5e édition du festival de lumière Bright Brussels s’est ouverte jeudi dernier et illumine désormais les nuits bruxelloises jusqu’au 6 novembre prochain, avec 16 œuvres artistiques immersives et ludiques réparties sur deux parcours.

Pour voir les illuminations et les spectacles extérieurs prévus dans Bruxelles, notamment dans le centre près de la gare Centrale et du Sablon, il n’y a rien à payer. Le festival compte 16 œuvres artistiques. Sur la liste des œuvres « à voir absolument », il y a sans hésiter le Mont des Arts et le Palais royal. Les spectacles sont respectivement espacés de douze et cinq minutes. Il ne faut donc pas attendre très longtemps pour profiter des sons et des lumières.

Pour la dernière soirée, le KBR museum sera ouvert, ainsi que notamment le Musée royal de l’armée et d’histoire militaire (avec un accès aux terrasses qui donnent une vue imprenable sur la capitale).

Selon Rudi Vervoort, ministre-président de la région de Bruxelles-Capitale, le Bright Brussels Festival est « la plus grande réussite touristique de ces dernières années ».

