Shakuar: de la musique reliée au cosmos

Shakuar, c’est un duo composé de Shishani Vranckx, une compositrice, autrice et anthropologue belgo-namibienne vivant à Amsterdam, et de Karima El Fillali, une chanteuse néerlando-marocaine. Leur musique mélange des éléments du gnawa, une musique de transe du Maroc, au hip-hop, au R&B, avec des éléments de jazz et de musique classique. Ils ont eu l’audace d’interpréter leurs chants aériens et rythmés avec les musiciens du Residentie Orkest au cours d’un concert unique dans la Nieuwe Kerk de La Haye en septembre 2020. Les deux artistes chantent et jouent du guembri, des talkin drums, de la guitare, Quincell Adolphin, à la basse électrique et au Moog, et Jorrit Tamminga, à la conception sonore en direct, complètent le groupe. Gijs Kramer a géré l’orchestration. C’est de la musique reliée au cosmos, très spirituelle, sacrée en fait, et censée apaiser et guérir les cœurs et les esprits. Cinquante minutes de découverte, de sérénité et de beauté. Avec des morceaux souvent chantés en français d’ailleurs.

