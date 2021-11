Jelle Van Giel Group: lyrique, agréable et sophistiqué

Jelle Van Giel est un batteur et un compositeur anversois. Le troisième album de son groupe, d’où le Third Story, montre toute la maturité et la complicité des sept musiciens du groupe : Jelle, Thomas Mayade à la trompette, Tom Bourgeois au sax alto et à la clarinette basse, Egor Doubay au sax ténor, Tim Finoulst à la guitare, Bram Weijters aux claviers, Janos Bruneel à la contrebasse. La musique s’inspire de la tradition mais n’hésite pas à se lancer dans le jazz contemporain, avec parfois des accents plus free ou plus rock et des timbres différents, comme la clarinette basse ou les synthés. C’est lyrique, agréable et sophistiqué : les arrangements sont impeccables et enthousiasmants. Et si Jelle est le leader et le compositeur, il laisse ses musiciens s’exprimer, dans les chansons et en leur offrant des duos avec lui en intermède entre chacune d’elles. Un très bel album qui raconte des histoires d’aujourd’hui, de la pandémie à la numérisation et à la défense de la planète et de ses habitants. Vous aurez l’occasion de voir le groupe sur scène à la Jazz Station, à Saint-Josse, le 6 novembre.

Hevhetia