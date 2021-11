Un Standard diminué se rendra à Bruges dimanche: «C’est l’occasion de se rassembler»

Dans le sens inverse, Merveille Bokadi et Kostas Laifis feront partie de la sélection liégeoise. Avec une grande chance pour l’international congolais de fêter une première titularisation cette saison. « Bokadi a prouvé face à Courtrai, sur un temps de jeu court, qu’il avait vraiment un impact », explique Elsner. « Mais son état physique est-il suffisant pour le faire jouer 50 ou 60 minutes dans un rythme défensif assez soutenu ? Ce n’est pas une évaluation facile à faire… » En l’absence de Klauss, Jackson Muleka devrait recevoir la préséance en front de bandière d’une équipe qui devra essentiellement miser sur le contre. « Il a montré beaucoup de bonnes choses cette semaine à l’entraînement. Il sait décrocher et remiser, garder le ballon sous la pression et possède une excellente course au premier poteau. Il n’a pas une vitesse extraordinaire mais une qualité de déplacement qui peut être une arme intéressante ».

« À double tranchant »

En attendant, le Standard veut y croire. « Les matches face aux grandes équipes peuvent souder, donner vie, permettre à chacun de donner le meilleur de lui-même. C’est peut-être l’occasion de nous rassembler autour de cette rencontre… » Même s’ils seront peu à parier dimanche sur l’équipe liégeoise, en manque de points et de jeu. « Que tout le monde voit le Standard battu est une position à double tranchant », dit encore Luka Elsner. « Soit tu y crois et ça rentre dans ton cerveau et tu perds le match avant de l’avoir joué, soit tu te tais, tu travailles et tu as confiance en ce qui tu fais. On est plutôt sur la deuxième option. » Parce que le T1 du Standard a vu à l’entraînement des signaux positifs. « C’est la première semaine où j’ai une réponse quant à la capacité des joueurs à être agressifs collectivement, à avoir un pressing où tout le monde est intégré et pas isolé. Avec un plan de jeu cohérent, des joueurs qui le respectent et un dépassement de chacun pour le bien collectif, on peut livrer une belle prestation… »