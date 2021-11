Voici le meilleur fromage de Wallonie

La compétition a rassemblé au total 82 fromages produits par 37 producteurs, un nombre stable par rapport aux éditions précédentes. Parmi ceux-ci, 60 fromages étaient au lait de vache et 22 au lait de chèvre, 72 au lait cru et 10 au lait pasteurisé. Notons que 27 fromages étaient quant à eux issus de l’agriculture biologique.

Le jury, composé de crémiers, chefs, formateurs en fabrication fromagère, ambassadeurs de l’Apaq-W (Eric Boschman, Sandrine Dans et Julien Lapraille) et de gastronomes, a ainsi élu 10 « Harzé d’Or » et 9 « Harzé d’Argent ».

Un fromage s’est aussi vu décerner le titre de « Fromage de l’Année ». Il s’agit du « Fondance », de la fromagerie du Plateau de Herve, d’Emmanuel Fraiture. « Il s’agit d’un fondant tout nouveau issu d’un processus de raffinage de trois mois », a commenté le fromager, « il est très onctueux, très moelleux et excellent pour la raclette ». Sa production vient tout juste de démarrer.

Anne Jandrain, responsable pour l’Apaq-W, a constaté une évolution dans la qualité des produits par rapport aux autres années, a-t-elle expliqué : « Les producteurs sont aussi attentifs à la qualité qu’à la présentation, il y a une recherche qui est faite sur la mise en évidence du produit. Les producteurs wallons ont aussi cette grande capacité à s’adapter aux consommateurs et à innover, c’est ce qui fait leur force. »

La Wallonie compte pas moins de 170 producteurs fromagers passionnés, qui produisent une variété de plus de 700 fromages, a également rappelé l’agence. Le Belge consomme en moyenne 12,4 kilos de fromage par an, soit une dépense par an de 120 euros. « Il s’agit d’une production de qualité immense », a notamment commenté le ministre de l’Économie.

La liste des lauréats est accessible sur le site https ://www.apaqw.be/fr/laureats-concours-fromages-de-chez-nous-2021.

A découvrir…

> Ces aliments qu’on ne trouvera bientôt plus sur nos tables