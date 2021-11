Inondations: quatre leçons parmi d’autres

Sans préjuger des futures recommandations de la commission d’enquête, l’accumulation de témoignages et d’éléments objectifs permet déjà de tirer les premiers enseignements des inondations de la mi-juillet.

L’avenir du centre régional de crise. En juillet, ce centre a relayé les informations fournies sur l’état des rivières vers les autorités provinciales et locales. Point final. On ne s’en étonnera pas : c’est son rôle : « Dès réception des messages d’alerte, ceux-ci sont transmis dans les meilleurs délais », selon Elio Di Rupo, le ministre-président. Du 14 au 19 juillet, 241 messages ont été relayés par ce canal… qui ne dispose d’aucune base légale. Faut-il un décret pour renforcer les missions du centre régional de crise et lui confier une capacité opérationnelle ? Il en est question, mais le paysage belgo-belge est déjà surchargé : centre fédéral de crise, centre provincial, cellules locales…