Felice Mazzù: «Dire que le titre est envisageable, c’est se mettre en avant pour rien

A près avoir fait la pluie et le beau temps à Charleroi durant six ans, c’est l’Union que Felice Mazzù enchante depuis un an et demi. Nous l’avons longuement rencontré avant ses retrouvailles avec son ancienne équipe… qu’il n’a jamais battue en trois confrontations.

Felice Mazzù, rencontrer Charleroi, est-ce toujours aussi spécial ?

Oui car j’y ai vécu six années extraordinaires. J’y ai grandi et y ai appris mon métier. C’est le club où Mehdi (NDLR : Bayat) m’a permis de connaître le monde professionnel. Cela me fera dès lors quelque chose. Mais cela s’arrête là. Car le temps passe et on m’a certainement oublié. Et ce, à juste titre car de très bonnes choses se sont faites après moi. On ne vit pas avec le passé.