Felice Mazzù se livre à cœur ouvert: «Le temps passe et on m’a certainement oublié à Charleroi...»

Après avoir fait la pluie et le beau temps à Charleroi durant six ans, c’est l’Union que l’entraîneur enchante depuis un an et demi. Nous l’avons longuement rencontré avant ses retrouvailles avec son ancienne équipe… qu’il n’a jamais battue !

Felice Mazzù, rencontrer Charleroi, est-ce toujours aussi spécial ?

Oui car j’y ai vécu six années extraordinaires. J’y ai grandi et y ai appris mon métier. C’est le club où Mehdi (NDLR : Bayat) m’a permis de connaître le monde professionnel. Cela me fera dès lors quelque chose. Mais cela s’arrête là. Car le temps passe et on m’a certainement oublié. Et ce, à juste titre car de très bonnes choses se sont faites après moi. On ne vit pas avec le passé.

Au-delà d’avoir entraîné le Sporting, vous êtes également Carolo…