Léopold (18 ans): une solidarité exacerbée pour un presque baptisé

Casque vissé sur les oreilles, sweat à capuche propret, Léopold peut enfin souffler après un mois de dur labeur. Etudiant en première année de sciences informatiques à l’ULB, il vient d’achever son baptême au sein du cercle des sciences. Enfin presque. Il doit encore recevoir sa penne, le signe distinctif de tout étudiant baptisé (du moins dans les universités non catholiques), mais le plus dur est fait. Le voilà désormais sur les traces de Théodore Verhaegen, l’un des illustres fondateurs de l’université bruxelloise, et de son libre examen.