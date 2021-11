Hockey: le stade national, rêve ou réalité ?

Après de nombreuses années de tractations animées, de projets avortés ou de fausses promesses, la construction d’un stade national deviendra bel et bien une réalité. Mais quand? C’est en mai que les différentes parties sont tombées d’accord (le fédéral, le régional, le communal, la Fédération belge de hockey et le club d’Uccle Sport) pour bâtir une enceinte sur le site du Zwartebeek, à Uccle. Un plateau sur lequel on trouve actuellement 2terrains de hockey, les installations du club d’Uccle Sport, une salle communale dans laquelle s’était déroulé l’Euro B indoor en 2019, le stade et le terrain de football de Léopold-Uccle. Mais, même si le projet est sur les rails, ce n’est pas encore demain que nos équipes nationales y disputeront leurs prochaines rencontres internationales. «Je dois bien reconnaître que nous ne sommes pas très loin pour le moment», annonce d’emblée Serge Pilet, le CEO de l’Association Royale belge de hockey (ARBH). «Il me semble donc inapproprié de lancer une date pour une hypothétique inauguration de ce stade.