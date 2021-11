Le derby de Cristiano Ronaldo

Si le choix n’avait tenu qu’à lui, Cristiano aurait joué le derby de Manchester dans l’autre camp, ce samedi en tout début d’après-midi. Avec le maillot bleu ciel de Manchester City sur le dos. Et le paradoxe, c’est qu’il a finalement atterri à Old Trafford à cause de son insistante volonté de rejoindre les Skyblues, concrétisé par les pourparlers exclusifs que son agent, Jorge Mendes, a longuement entretenus avec les dirigeants de l’Etihad une fois sa décision de quitter la Juventus prise.