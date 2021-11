Sans-abrisme: de plus en plus de familles dorment dans les rues de Bruxelles

À l’entame de l’hiver, les places d’accueil de nuit pour les familles sont saturées à Bruxelles. Victimes collatérales de la crise sanitaire, 80 personnes en famille, dont 37 enfants, des bébés parfois, ont été comptabilisées dans les rues la semaine dernière. Avec la violence et les dangers que renferme la vie en rue. Il manque une centaine de places, plaide le Samu social.

Un petit arche de Noé en plastique sur lequel tangue un lion. Un sac à dos ourson aux oreilles pailletées. Et de sous les draps, du sein de sa maman, sort un petit visage entouré de cheveux bouclés noirs. Cette petite fille a un an. Et au dehors de ce cocon aménagé par ses parents, il y a la lumière blanche de la banque contre laquelle est adossé le matelas nu de son lit, la pluie froide, la nuit noire.