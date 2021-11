Coronavirus: l’inquiétude monte d’un cran sur la situation hospitalière

La Belgique passe en « alerte 4 ». Les experts craignent à nouveau que les première et deuxième lignes de soins ne puissent plus assumer la charge de travail.

Toujours pas de trace de réelle accalmie à l’horizon. Tous les indicateurs « covid » sont dans le rouge, et poursuivent leur augmentation. Certes, ils évoluent moins vite que la semaine précédente. C’est toujours ça de pris. Mais la stabilisation n’est pas encore en vue. Près de 7.000 cas sont détectés chaque jour. 172 patients entrent à l’hôpital quotidiennement (+33 % sur une semaine), et 364 lits de soins intensifs sont aujourd’hui occupés par des patients covid (107 de plus que la semaine dernière). Logiquement, les décès suivent cette tendance : on est remonté à 21 décès covid par jour, en moyenne, ce qu’on n’avait plus vu depuis mai dernier. Zoom sur certains indicateurs.

