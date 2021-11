Une fillette de 9 ans sauve la vie de ses parents grâce à Face ID

Du monoxyde de carbone s’est alors répandu dans l’habitation et la mère de la fillette a perdu connaissance. Totalement paniqué face à la situation, le père de famille n’a su quoi faire et s’est finalement, lui aussi, évanoui.

Intriguée par un cri poussé par son père, la fillette s’est dirigée vers la chambre de ses parents et les a trouvés tous deux inanimés. Elle a alors eu un réflexe qui leur a sauvé la vie : elle a pris l’iPhone de son père, l’a déverrouillé grâce à Face ID et a appelé les secours. Elle a ensuite suivi les consignes des secours et a emmené sa petite sœur à l’extérieur de la maison, tout en prévenant les voisins.