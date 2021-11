Rallye du Condroz: trois pilotes pour un titre

Que Marc Duez, Robert Droogmans et Patrick Snijers nous pardonnent. Les trois mousquetaires ont écrit quelques-unes des plus belles pages du rallye belge voici plus de trente ans. Ils nous ont fait rêver avec de monstrueuses Groupe B et donné le frisson dans de somptueuses bagarres. Mais, rarement, ils ont été trois à se battre pour la victoire et, jamais, le trio ne s’est chamaillé pour un titre national au fil des épreuves.

C’est précisément ce que nous font vivre Fernémont, Munster et de Mévius cette saison. Depuis l’East Belgian Rally fin septembre, ces trois pilotes se bagarrent au dixième de seconde au fil des spéciales et offrent au rallye belge la plus belle des publicités. Jusqu’à présent, aucun de ces rallymen n’a commis une erreur rédhibitoire dans la deuxième partie du championnat. À ce stade, chacun compte cinq résultats et ils sont séparés par cinq petits points.