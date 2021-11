France: la bande des "Daltons" qui défie les autorités

Un groupe de rap lyonnais multiplie les rodéos sauvages et provoque les autorités dans ses clips en exhibant drogues et armes.

Dernièrement, pas une semaine ne se déroule sans que le nom de ce groupe de rap lyonnais ne fasse les gros titres de la presse locale, rapporte Le Figaro. Jeudi dernier, deux Daltons envahissaient le terrain du match de football OL - Sparta Prague, avant d’être interpellés sous les sifflets des spectateurs.Habillés en Daltons, ils multiplient les raids collectifs à moto, jusqu’au cœur de la cité, place Bellecour.

Sur les réseaux sociaux, ils montrent armes et drogues, acrobaties ainsi que les messages annonçant l’arrestation des leurs par la police. «On n’est pas des révolutionnaires. On n’a rien contre les flics, ce n’est pas un combat contre eux. Ça nous fait marrer quand ils veulent nous choper sur la route. On a toujours été habitués à ça. Et puis ça plaît aux gens», raconte à nos confrères, un membre du groupe. À Lyon, les rodéos qui se multiplient depuis des mois, y compris la nuit.