Bruno Venanzi s’exprime sur les nouveaux investisseurs potentiels du Standard: «J’ai reçu trois offres et j’en attends encore une avec certitude»

« L’augmentation de capital verra le jour au début de l’année 2022, c’est catégorique. J’ai déjà reçu trois offres, j’en attends encore une avec certitude dans les prochaines semaines et peut-être une cinquième. On établira ensuite une short-list. J’ai de l’intérêt de contreparties qui veulent racheter le club mais aussi et surtout de l’intérêt de personnes qui veulent venir au capital soit de manière égalitaire, soit minoritaire », a déclaré le président du Standard, qui a expliqué qu’il ne souhaitait pas être le seul actionnaire du club, mais qu’il voulait une parité avec l’actionnaire majoritaire.

« Un modèle 51-49 ne m’intéresse pas, surtout si j’ai 49 % des parts (rires). Chez Lampiris, on était sur un modèle 50-50 et cela se passait très bien. Cela pourrait également être deux actionnaires à 40 % et un à 20 %. Je veux garder une parité avec l’actionnaire le plus important. »