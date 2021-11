Giroud évoque sa cohabitation avec Ibrahimovic: «Il a dit que j’étais une bonne recrue mais qu’il n’y avait qu’un seul king à l’AC Milan»

Interrogé dans les colonnes du journal l’Équipe, Olivier Giroud s’est exprimé sur la concurrence que représente pour lui Zlatan Ibrahimovic à l’AC Milan. Et le Français a expliqué qu’il ne s’était pas laissé impressionner, comme en témoigne sa discussion avec le coach Stefano Pioli.

« Je lui ai répondu que si je ne pensais pas pouvoir jouer avec lui, que si je n’étais pas prêt à la compétition, à la concurrence, je ne serais pas dans ce bureau. Ibra ne m’a pas fait peur. C’est aussi une chance de pouvoir évoluer à ses côtés, de pouvoir continuer à apprendre avec quelqu’un d’une telle richesse. Ibra est un leader. On se complète et on se partage le temps de jeu », a confié Giroud.