Dieumerci Mbokani explique pourquoi il n’est pas retourné à Anderlecht: «Vincent Kompany voulait que je revienne»

Alors que son contrat à l’Antwerp était arrivé à son terme et qu’il était libre de s’engager gratuitement dans le club de son choix l’été dernier, Dieumerci Mbokani avait notamment été cité à Anderlecht, avant de finalement opter pour le Koweit SC.

Dans les colonnes de nos confrères de la DH, le Congolais a justifié son choix. « Kompany m’a dit : ‘Dieumerci, on a besoin de toi ici.’ Il me disait aussi que je pourrais encadrer les jeunes. Mais il a ajouté que le club devait avoir une réunion avant de me faire une proposition. Bien sûr que j’étais intéressé. Mais moi, j’avais deux propositions concrètes. À un certain moment, j’ai envoyé à Kompany que je ne savais plus attendre et que je signais au Koweit », a expliqué l’ancien anderlechtois.