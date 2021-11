«Alternatives»: Macron rend fou

Certaines séquences de « La caméra invisible » montraient que si on transformait subitement et subrepticement, sans prévenir – surprise ! surprise ! – tous les repères qui structurent leurs espaces de vie, les gens habitués à ce décor immuable deviennent comme fous.

Or, c’est un peu ce qui s’est passé, en France, à l’issue de la dernière élection présidentielle : les repères qui structuraient, de façon répétitivement binaire, l’espace dévolu à notre vie politique, ont subitement et subrepticement été effacés. Et la plupart de ceux qui évoluaient dans ce décor immuable sont devenus comme fous. Un chérubin narcissique, surgi de nulle part, intervertissait le devant et le derrière, poussait le bas vers le haut et vice-versa, tout en projetant la droite vers la gauche et la gauche vers la droite : c’est très exactement ce qu’on appelle « perdre le nord ». Mais aussi le sud, l’est et l’ouest. On ne sait plus où l’on est.