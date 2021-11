À peine arrivé à la tête du Barça, Xavi aurait déjà ciblé sa première recrue

Officiellement annoncé comme nouveau coach du club pendant la nuit de vendredi à samedi par le FC Barcelone, Xavi ne perd pas de temps. Alors qu’il n’a pas encore disputé son premier match à la tête du club catalan, l’ancien milieu de terrain espagnol aurait déjà une idée pour le mercato hivernal.

Et il s’agirait Cédric Bakambu. Selon As, l’ancien attaquant de Villarreal intéresserait Xavi dans l’optique de remplacer Agüero, au repos après avoir été victime d’un problème cardiaque. Le quotidien espagnol ajoute que le Congolais devrait mettre fin à son contrat avec le club chinois du Beijing Guoan et qu’il pourrait donc signer gratuitement en Catalogne.