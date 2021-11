Arsenal prêt à mettre 80 millions sur Dusan Vlahovic

D’après les indiscrétions de Gianluca Di Marzio, les dirigeants d’Arsenal sont prêts à mettre 80 millions sur la table pour s’offrir le buteur de la Fiorentina, Dusan Vlahovic. Les Anglais souhaitent transférer l’attaquant dès janvier.

La demande des dirigeants italiens est de 80 millions d’euros et Arsenal est prêt à débourser cette somme plus quelques bonus pour Dusan Vlahovic. Les clubs semblent déjà d’accord sur les indemnités de transfert mais il y a cependant toujours de la distance sur l’offre salariale. Le jeune attaquant serbe souhaite encore attendre et pourrait attendre jusque juin 2022 pour voir arriver des offres plus importantes.