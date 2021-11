Match contrasté pour Ansu Fati : un joli but et puis une blessure (vidéo)

Ansu Fati a inscrit un très joli but face au Celta Vigo avant de sortir blessé. Il est touché aux ischios-jambiers.

Une semaine assez particulière pour Ansu Fati. Après avoir fêté son 19ème anniversaire dimanche passé, et après avoir donné la victoire face au Dynamo Kiev, Ansu Fati a inscrit un magnifique but face au Celta Vigo. L’actuel nº10 du club catalan a inscrit son 3ème but en Liga avec le club catalan. Lors de ce même match face au Celta Vigo, l’attaquant espagnol est sorti blessé, touché aux ischio-jambiers.

Ansu Fati a été sélectionné par Luis Enrique pour disputer les deux prochains matchs internationaux de l’Espagne. Après avoir manqué plusieurs mois de compétition à cause d’une blessure au genou, Ansu Fati s’est de nouveau blessé ce samedi 6 novembre face au Celtiva Vigo. Une blessure qui pourrait le laisser sur la touche pendant au moins un mois.