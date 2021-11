Bundesliga: le Bayern s’impose contre Fribourg (2-1) avec un nouveau but de Robert Lewandowski

Le Bayern a fait chuter samedi Fribourg (2-1), seule équipe encore invaincue en Bundesliga avant cette 11e journée, et mis la pression sur son dauphin Dortmund, qui se déplace à Leipzig à 18h30.

Robert Lewandowski a marqué son 13e but de la saison en championnat (2-0, 75e), et continue son cavalier seul au classement des buteurs, en l’absence d’Erling Haaland (Dortmund), blessé et absent pour plusieurs semaines.