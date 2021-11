Lior Refaelov pour un retour gagnant au Bosuil?

Depuis son retour en D1 après treize trop longues années de purgatoire en D2, l’Antwerp n’a cessé de grandir. Année après année, le matricule 1 a vu ses moyens et ses ambitions croître conjointement, lui permettant de remporter une 3e Coupe de Belgique en 2020, 28 ans après la dernière en date. Il s’est également immiscé avec une certaine régularité dans le haut du tableau : après avoir terminé 8e dès son retour, il a à chaque fois progressé, accédant à la 6e place un an plus tard, puis à la 4e en 2019-20 (avant l’arrêt pour cause de pandémie) et à la 3e la saison dernière.

Lourdement battu par Fenerbahçe en Europa League (0-3), jeudi, les hommes de Brian Priske retrouveront-t-il de leur allant, ce dimanche en début de soirée, lorsqu’ils accueilleront Anderlecht ?