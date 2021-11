Noë Dussenne positive avant Bruges - Standard: «Peut-être le meilleur moment pour les affronter»

Il est temps. Car les autres formations n’attendent pas et engrangent des unités. Mais aussi parce que le calendrier est semé d’embûches. Bruges, Eupen, Gand, Charleroi et l’Antwerp en championnat. Du corsé. « Mais pas de quoi avoir peur. Car tout match possède son propre lot de vérités. Qui dit que nous ne parviendrons pas à faire le gros dos à Bruges, en planter deux aux bons moments et repartir avec la victoire ? En étant une équipe efficace, pas forcément belle. C’est de cela dont nous avons vraiment besoin en fait ».

Logique. Et attendu. Comme la suite du discours, mené avec la malice d’un ancien. « En fait, nous devons nous lâcher davantage. Nous avons pris le temps de nous dire les choses en face, il est désormais l’heure d’entamer le redressement. Dans la confiance et le classement. Les résultats ne sont pas encore là mais tu sens qu’il y a du mieux. Surtout contre Courtrai, avec pas mal d’occasions construites. Cela va venir… »

Bruges fait peur. À tout le monde ou presque. Mais de là à partir battu d’avance, il y a un pas que le défenseur liégeois ne franchira jamais. « Car nous sommes et restons le Standard. Une équipe capable de mener la vie dure à n’importe qui. Pour ce faire, nous devrons toutefois être à fond, ensemble et sur toute la durée des débats ».

Ainsi que d’une plus grande stabilité défensive. Les Rouches encaissent trop facilement. Trop souvent même. La dernière clean sheet en championnat date du 12 septembre à Seraing. « Et nous avions gagné. Nous bossons sur ce chantier, mais pas que. Le coach veut une défense imperméable mais cela demande du temps, des ajustements et de la coordination. Quand nous prenons un coup sur la tête, il ne faut pas baisser les bras. L’idée est plutôt d’aller de l’avant, en se persuadant que nous pourrons en marquer deux, trois ou quatre. C’est une question de confiance, encore et toujours. Tout comme il ne faut pas se poser trop de questions. Dans le foot, tu dois te donner à fond, peu importe l’adversaire ou la fatigue. Réfléchir amène à l’erreur, alors parfois, il vaut mieux se libérer ». Pour espérer briller au Jan Breydel. Et ne rien regretter, malgré l’ampleur de la tâche…