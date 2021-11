Scénario fou en Liga: après avoir mené 3-0 à la mi-temps, le FC Barcelone concède le nul dans les arrêts de jeu (vidéos)

Le FC Barcelone a inscrit 3 goals en première mi-temps. D’abord, Ansu Fati a débloqué le compteur à la 5ème minute de jeu. Busquets et Depay ont alourdi le score à la 18ème et 34ème minute.

En deuxième mi-temps le scénario s’est inversé et le Celta Vigo est revenu dans le match. Iago Aspas et Nolito ont redonné espoirs aux locaux à la 52ème et 74ème minute. Finalement, c’est Iago Aspas qui a arraché le partage à la 97ème minute.