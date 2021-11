Entre 1.500 et 2.000 personnes ont manifesté à Liège contre le Covid Safe Ticket

Entre 1.500 et 2.000 personnes ont manifesté contre l’application du Covid Safe Ticket samedi après-midi au départ de l’esplanade Saint-Léonard à Liège, a indiqué le porte-parole de la zone de police de Liège.

Quelque 500 manifestants s’étaient d’abord donné rendez-vous à 14h00 pour une manifestation statique organisée à l’initiative du mouvement liégeois «Même pas peur». Un cortège plus important s’est cependant rapidement formé et les centaines de participants se sont mis en marche en passant par la rue Feronstrée, la rue Hors-Château et devant l’hôtel de ville.