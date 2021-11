European Tour: Thomas Pieters prend la tête du Masters du Portugal à l’issue du troisième tour

Thomas Pieters a réussi un troisième parcours en 65 coups samedi à Vilamoura pour prendre la tête du Masters du Portugal de golf, une épreuve de l’European Tour dotée de 1,5 million de dollars disputée sur les greens de Vilamoura.

L’Anversois, 29 ans, partage la tête avec le Français Mathieu Pavon. Les deux hommes totalisent 197 coups à seize sous le par. Lors de son troisième tour, Thomas Pieters a rentré une carte de 65 avec huit birdies et un eagle, mais aussi un double bogey et deux bogeys, restant à six sous le par.