D1A: l’Union Saint-Gilloise surclasse le Sporting de Charleroi (4-0)

L’Union Saint-Gilloise a conforté sa place de leader du championnat de Belgique en écrasant Charleroi samedi soir au parc Duden (4-0). Les Saint-Gillois ont fait la différence en première période, avec deux buts de Deniz Undav et une réalisation de Bart Nieuwkoop. Dans le second acte, Joris Kayembe a inscrit le quatrième but dans ses propres filets.

Les temps forts

11e : servi par Teuma après une belle combinaison, Nielsen tir de loin mais sa tentative s’envole au-dessus des cages de Koffi.