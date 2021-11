Christopher Nkunku (Leipzig) a failli marquer le but de l’année après une double roulette (vidéo)

Le Borussia Dortmund s’est incliné (2-1) sur la pelouse de Leipzig ce samedi lors de la 11e journée de championnat en Allemagne. Christopher Nkunku, très en forme cette saison, a marqué le premier but des siens… et aurait également pu inscrire un but d’anthologie en seconde période. Après avoir effectué deux roulettes dans la surface, l’ex-joueur du PSG a touché le poteau du gardien Kobel. Brillant !